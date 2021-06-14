PUBG Mobile Campus Championship şampiyonu WE FOR TEAM!
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PUBG Mobile Campus Championship şampiyonu WE FOR TEAM!

PUBG Mobile Campus Championship şampiyonu WE FOR TEAM!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Mobile Campus Championship Türkiye şampiyonu WE FOR TEAM!

Turnuvanın üçüncü gün mücadelelerinin ardından PUBG Mobile Campus Championship şampiyonu WE FOR TEAM takımı oldu. PUBG Mobile, düzenlemiş olduğu turnuvanın Türkiye şampiyonunu sosyal medyadan kutlayarak takımın istatistiklerini de taraftarlara verdi!

Şampiyon takım, , sıralamada toplam 232 puan ile birinci olurken, TALY takımı 183 puan ile ikinci ve ICE WARRIORS ESPORTS da 170 toplam puan ile üçüncü olmayı başardı. Turnuvanın sona ermesi ile  45 bin TL ödül de takımlar arasında bölüştürüldü.

Kaynak: Playerbros

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