Mobil oyun devi yeni oyun modunu yeni bir turnuva ile taçlandırıyor, PUBG Mobile Bitki Tehdidi Modu ödüllü Topluluk Turnuvası başlıyor. Her haritanın ilk 3 oyuncusunun Royale Pass kazanabileceği bu turnuva battle royale sevdalılarını resmen savaş alanına davet ediyor.

Topluluk Maçı:

Harita: Erangel/Erangel/Sanhok (Bitki Tehditi)

Oyun Modu: Klasik

Takım Modu: SOLO

Bakış Açısı: TPP

Platform: Mobil/ Tablet

Etkinlik Takvimi

Turnuva bugün saat 20.00'de başlıyor olacak ve turnuvaya katılmak isteyen oyuncular Discord üzerinden bilgilendirilecek. PUBG Mobile discord sunucusunu Twitter hesabından bulabilirsiniz!

20: 00

20: 40

21: 20

Ödüller Ödüller her bir maç esas alınarak verilecektir.

Birincilik (Her Maç): Elite Plus Royale Pass

İkincilik (Her Maç) Elite Pass Royale Pass

Üçüncülük (Her Maç) Elite Pass Royale Pass

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