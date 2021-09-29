PUBG Mobile Bitki Tehdidi Modu ödüllü Topluluk Turnuvası başlıyor!
PUBG Mobile Bitki Tehdidi Modu ödüllü Topluluk Turnuvası başlıyor!
Mobil oyun devi yeni oyun modunu yeni bir turnuva ile taçlandırıyor, PUBG Mobile Bitki Tehdidi Modu ödüllü Topluluk Turnuvası başlıyor. Her haritanın ilk 3 oyuncusunun Royale Pass kazanabileceği bu turnuva battle royale sevdalılarını resmen savaş alanına davet ediyor.
Topluluk Maçı:
Harita: Erangel/Erangel/Sanhok (Bitki Tehditi)
Oyun Modu: Klasik
Takım Modu: SOLO
Bakış Açısı: TPP
Platform: Mobil/ Tablet
Etkinlik Takvimi
Turnuva bugün saat 20.00'de başlıyor olacak ve turnuvaya katılmak isteyen oyuncular Discord üzerinden bilgilendirilecek. PUBG Mobile discord sunucusunu Twitter hesabından bulabilirsiniz!
20: 00
20: 40
21: 20
Ödüller Ödüller her bir maç esas alınarak verilecektir.
Birincilik (Her Maç): Elite Plus Royale Pass
İkincilik (Her Maç) Elite Pass Royale Pass
Üçüncülük (Her Maç) Elite Pass Royale Pass