PUBG Mobile Bir Haftada 4 Milyon Oyuncu Banladı!

Pek çok çevrimiçi oyun zaman zaman yasaklanan oyuncu sayısını duyurarak, oyuncuların kendilerine olan güvenini tazelemeye çalıştığını biliyoruz.

Pek çok çevrimiçi oyun zaman zaman yasaklanan oyuncu sayısını duyurarak, oyuncuların kendilerine olan güvenini tazelemeye çalıştığını biliyoruz. PUBG Mobile'ın bir hafta içinde yasakladığı oyuncu sayısı ise tüm oyun dünyasında şok .

PUBGMOBILE Twitter hesabından atılan tweet'te karakter modellerini değiştiren, hız hileleri, x-ray görüşü ve "diğer hileleri" kullanan 3.8 milyon oyuncunun banlandığı açıklandı. Daha spesifik olarak bakacak olursak, otomatik nişan alma ve "alan hasarının değiştirilmesi" gibi suçlar için bir sürü oyuncu yasaklandı.

Bir oyunun tek bir haftada neredeyse dört milyon oyuncuyu yasaklayabildiği gerçeği çoğu kişiye şaşırtıcı gelse de PUBG ve Tencent'in bu konu hakkında çalıştığı da bilinen gerçekler arasında. Geçtiğimiz sene üzerinde gelir elde edilen oyundan oyuncu kaybı yaşamak istemiyorlar.

PUBG'nin bu açıklamasının "bu oyunu aktif olarak kontrol ediyoruz, bu yüzden gelin ve oynayın ve eğlenin ve hileler hakkında endişelenmeyin" mesajı taşıdığı aşikar olsa da bu durumun oyuncular üzerinde ters etki yapabileceğini de unutmamak lazım.

Bir haftada 3,8 milyon hileciyi banladık demek, sadece yakalanan oyuncuların banlandığını varsayarsak oyunda hala çok sayıda kullanıcının hile kullanıyor olabileceği anlamına geliyor.

Bir oyunun tek bir haftada 3,8 milyon oyuncuya sahip olması bile çok bir başarıyken 20-30 milyon oyuncusu olan PUBG Mobile'ın aynı anda bu kadar çok hileye sahip olması akıllara durgunluk veriyor.

Oyuncu sayısı bu kadar yüksekken ne yazık ki hilecilerle oynama ihtimaliniz de bir o kadar yüksek.

Kaynak: Turkmmo