Pubg Mobile 3. Yıldönümünü canlı DJ partisi ile kutluyor!

21 Mart günü, Pubg Mobile 3. Yıldönümünü bir DJ partisi ile kutluyor.

Pubg Mobile, oyunun çıkışından bu yana 3. Yıldönümünü bir parti ile kutluyor.

21 Mart Pazar günü 3. Yıldönümü Partisinde günümüzün en popüler sanatçılarından bazılarının CANLI DJ performanslarının keyfini çıkarın.

Partide yer alacak DJ'lerden birkaçı belli oldu.

Twitter'da 1 milyon takipçisi olan R3HAB canlı dj performansı ile yıldönümü partisinde yer alacak.

Partide yer alacak isimlerden diğerleri: Alesso ve Lost Frequencies olacak.

Kaynak: Playerbros