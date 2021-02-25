PUBG Mobile 2, New State adıyla duyuruldu!

Dünyanın popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan PUBG yeni sürümüyle oyunseverlerin yüzünü güldürüyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamada PUBG: New State'in eşsiz grafiklere sahip olacağı açıklandı. Mobil oyuncuların hizmetine sunulacak oyunun PC ve konsol versiyonları için henüz resmi bir gelişme yok.

PUBG MOBILE 2 OYUNCULARLA BULUŞACAK

Geliştirici ekip tarafından yapılan açılmaya göre PUBG: New State'in 2051 yılında geçecek. Bu da oyunda yeni teknoloji silahlar ve yeni araçların bulunacağı anlamına geliyor.

PUBG: New State, yepyeni bir haritayla oyuncularla buluşacak. Oyun eşsiz grafikleri ve üst düzey oyun performansıyla benzersiz bir deneyim sunacak.

Bunlara ek olarak oyunun temel olarak aynı mantıkta ilerleyeceğini söyleyebiliriz, 100 farklı oyuncu bir haritada kozlarını paylaşacaklar. Oyunun 2051 yılında geçeceği düşünülürse yeni teknoloji silahlar, araçlar ve kostümlerin olacağını öngörebiliriz.

PUBG: NEW STATE, APPSTORE VE GOOGLE PLAY STORE'DA

PUBG Mobile'ın yeni versiyon oyunu iOS ve Google Play Store üzerinden indirilebilecek.

Ancak şu an için sadece, Android kullanıcıları tarafından oyuna ön kayıt yapılabiliyor. iOS kullanıcıları için açıklama yapan geliştirici ekip, çok kısa bir süre sonra oyuna App Store'dan da ulaşılabileceğini duyurdu.

Ayrıyetten yukarıdaki görselde görüldüğü üzere ön kayıt sürecini gerçekleştiren mobil oyuncular, bazı ayrıcalıklardan yararlanacak. Ayrıcalıklardan biri otomobil kapması olacak gibi görünüyor.