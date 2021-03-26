PUBG MOBILE 1 milyar indirmeyi aştı; özel iş birliği yapılacak

Dünyanın popüler mobil oyunlarından olan PUBG MOBILE, 1 milyar indirmeyi aştığını ve aksiyon filmi Godzilla vs. Kong ile özel iş birliği yapacağını duyurdu.

Dünyanın popüler mobil oyunlarından olan PUBG MOBILE, 1 milyar indirmeyi aştığını ve aksiyon filmi Godzilla vs. Kong ile özel iş birliği yapacağını duyurdu.

3 yıl içinde Çin hariç dünya çapında 1 milyardan fazla indirildiğini duyuran PUBG MOBILE, özel bir oyun içi etkinlik için yakında Warner Bros. Pictures ve Legendary Pictures'ın yeni aksiyon macera filmi Godzilla vs. Kong ile iş birliği yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, oyun severlerin PUBG MOBILE Pro League İlkbahar Bölümü 2021'in başlangıcına ve ardından bugün yeni Yetenek Şampiyonası'na şahit olacakları belirtildi.

OYUNCULARA VİDEOLU TEŞEKKÜR

Dünya çapında bir milyardan fazla oyuncunun desteğine teşekkür etmek için PUBG MOBILE tarafından bir video yayınladı. Bu olayı kutlamak için KRAFTON, Inc. İcra Kurulu Başkanı Changhan Kim, oyunu bu önemli başarıdan dolayı tebrik etmek için bir video paylaştı.

Kim, videoda "PUBG MOBILE sadece üç yıl içinde dünya çapında 1 milyar indirmeyi aşmayı başardı ve mobil oyunların tarihini yeniden yazmaya devam ediyor. Odak noktamız, PUBG'nin benzersiz Battle Royale oyununu mobil cihazlarda sunmak ve çeşitli yeni ve yenilikçi içerikler oluşturarak oyuncuları eğlenceli ve heyecan verici bir macerayla heyecanlandırmaya devam etmekti" diye konuştu.

"GERÇEKÇİ VE YARATICI OYUN DENEYİMİNİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Oyunun yapımcısı ve Lightspeed & Quantum Studios'un yürütücü yapımcısı Rick Li, Tencent Games de üç yıllık gelişme hakkındaki duygularını, şu sözlerle paylaştı:

"Playerunknown's Battlegrounds'un özgün bir mobil versiyonu olan PUBG MOBILE, son üç yılda dünya çapında 1 milyardan fazla oyuncu tarafından sevildi ve desteklendi. Tüm bu destek için çok teşekkür ediyoruz. Geliştirme ekibimiz, mobil platformda en yüksek kalitede en gerçekçi ve yaratıcı oyun deneyimini sağlamaya devam edecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı