PUBG Mobile 1 milyar indirmeye ulaşarak dünya genelinde üçüncü sırada yer aldı!
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PUBG Mobile 1 milyar indirmeye ulaşarak dünya genelinde üçüncü sırada yer aldı!

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PUBG Mobile 1 milyar indirmeye ulaşarak dünya genelinde üçüncü sırada yer aldı!

PUBG Mobile kendi alanında en yakın rakibine fark attı

Battle Royale türünün en popüler oyunlarından biri olan Mobile,Tencent Games tarafından yapılan açıklamaya göre bir milyar kez cihazlara indirildi. PlayerUnkown's Battleground serisinin PC versiyonundan sonra mobil versiyonu da alanında yeterli başarıyı elde etti.

Sensor Tower kaynaklarına göre PUBG Mobile, Subway Surfers ve Candy Crush Saga'dan sonra en fazla indirilen oyunlar listesinde üçüncü sıraya kadar yükseldi. Kendi alanında en yakın rakibi Garena Free Fire'a fark atmış durumda.

En çok indirilen oyunlar listesine ulaşabilirsiniz.

Oyunların indirme rakamlarına ve gelirlerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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