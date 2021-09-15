PUBG Mobile 1.6 güncellemesi nasıl indirilir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PUBG Mobile 1.6 güncellemesi nasıl indirilir?

Playerbros - Haberler | Gamegar
PUBG Mobile 1.6 güncellemesi nasıl indirilir?

1.6 güncellemesinin nasıl indirileceğine ilişkin adımlar sizlerle.

Beklenen an nihayet geldi ve oyunun PUBG Mobile'in son sürümünün APK dosyası resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. Oyuncular, yeni bir oyun modu da dahil olmak üzere tüm yeni özellikleri denemek için güncellemeyi cihazlarına indirebilir.

1.6 güncellemesinin nasıl indirileceğine ilişkin adımlar hemen aşağıda sizlerle.

Adım 1: APK dosya boyutunun 1.1 GB olduğunu unutmayın. Bu nedenle, indirmeye devam etmeden önce cihazınızda yeterli alan olduğundan emin olun.

Adım 2: APK dosyası indirildikten sonra, oyuncuların cihazlarında "Bilinmeyen Kaynaktan Yükle" ayarını değiştirmeleri gerekiyor. Oyuncular daha sonra APK'nın kurulumuna devam etmeli.

Adım 3: Kurulumun sonunda oyuncular, cihazlarında PUBG Mobile uygulamasını başlatmalı ve hesaplarına giriş yapmalı. Bu adımlar tamamlandıktan sonra oyuncular PUBG Mobile 1.6 güncellemesinin keyfini çıkarabilecek. Aşağıda, 14 Eylül ile 19 Eylül arasında son sürümü indiren oyuncuların alacakları ödüller şu şekilde oldu;

2888 BP

100 AG

Justice Defender Sırt Çantası (3d)

Playerbros - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kylie Jenner Demet Özdemir Kaan Yıldırım
Spor Nihat Özdemir Burak Yılmaz Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: PUBG Mobile 1.6 güncellemesi nasıl indirilir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:21:41. #1.12#