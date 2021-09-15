PUBG Mobile 1.6 güncellemesi nasıl indirilir?

Beklenen an nihayet geldi ve oyunun PUBG Mobile'in son sürümünün APK dosyası resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. Oyuncular, yeni bir oyun modu da dahil olmak üzere tüm yeni özellikleri denemek için güncellemeyi cihazlarına indirebilir.

1.6 güncellemesinin nasıl indirileceğine ilişkin adımlar hemen aşağıda sizlerle.

Adım 1: APK dosya boyutunun 1.1 GB olduğunu unutmayın. Bu nedenle, indirmeye devam etmeden önce cihazınızda yeterli alan olduğundan emin olun.

Adım 2: APK dosyası indirildikten sonra, oyuncuların cihazlarında "Bilinmeyen Kaynaktan Yükle" ayarını değiştirmeleri gerekiyor. Oyuncular daha sonra APK'nın kurulumuna devam etmeli.

Adım 3: Kurulumun sonunda oyuncular, cihazlarında PUBG Mobile uygulamasını başlatmalı ve hesaplarına giriş yapmalı. Bu adımlar tamamlandıktan sonra oyuncular PUBG Mobile 1.6 güncellemesinin keyfini çıkarabilecek. Aşağıda, 14 Eylül ile 19 Eylül arasında son sürümü indiren oyuncuların alacakları ödüller şu şekilde oldu;

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Justice Defender Sırt Çantası (3d)

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