PUBG Mobile 1.5 güncellemesi 200 Milyon ön kayıt ile rekora koşuyor!

PUBG Mobile 1.5 güncellemesi 200 Milyondan fazla ön kayıt aldı!

PUBG Mobile 1.5 güncellemesi 200 Milyon oyuncunun ön kayıt yaptırması ile birlikte resmen rekora koşuyor. Yapılacak yenilikler ile bambaşka bir oyuna dönüşecek olan oyun ön kayıtta rekora doğru hızlıca ilerliyor.

Yeniliklerden birkaçına ilk bakışı atan PUBG Mobile, oyuna yeni ateşleme görevi, kişiselleştirilmiş silah ayarlarını, fırlatılabilir malzemeler, yeni silah MG3, M249 düzenlenmesi, hızlı çark ve gibi yenilikleri getirmeye hazırlanıyor. Mobile Battle Royale oyun devlerinden olan PUBG Mobile yeni güncellemesi ile oyuncularını şimdiden çok heyecanlandırmış görünüyor.

Kaynak: Playerbros