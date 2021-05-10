PUBG Mobile 1.4 Güncellemesi detayları!
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PUBG Mobile 1.4 Güncellemesi detayları!

PUBG Mobile 1.4 Güncellemesi detayları!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yama notlarını sizler için derledik.

Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu video oyununun mobil versiyonu PUBG Mobile 1.4 Güncellemesi detaylarını sizler için derledik.

PUBGM, dün Twitter hesabı üzerinden 1.4 Güncellemesi ile gelecek yenilikleri PUBG severler ile . Yeni güncelleme ile gelecek yeniliklerden bazıları şunlar:

Titan Saldırısı (11 Mayıs'ta başlayıp 8 Haziran'a kadar devam edecek)

Yeni Eğlence Parkı Silahları

Yeni Modlar

Yeni Arena Haritası

Royale Pass 19. Sezon (17 Mayıs tarihinde başlayacak)

Oyuna offline gözükme özelliği

Acaba Godzilla ve King Kong arasındaki mücadeleyi kim kazanacak? Bu sorunun cevabını yeni gelecek güncelleme ile deneyimleyeceğiz.

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Kaynak: Playerbros

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