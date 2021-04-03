PUBG Masters Qualifiers Spring'de ilk 3 günün lideri Blaze Esports!
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PUBG Masters Qualifiers Spring'de ilk 3 günün lideri Blaze Esports!

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PUBG Masters Qualifiers Spring'de ilk 3 günün lideri Blaze Esports!

PUBG Masters Qualifiers Spring'de ilk 3 günün lideri BlazeEspor!

PUBG Masters Qualifiers Spring'de ilk 3 günün lideri başarılı espor organizasyonu Blaze Esports oldu ve takım maçlarına Spring 1 maçları ile devam edecek. Blaze sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile taraftarlarına lider bitirdikleri eleme aşamasının bilgisini verdi!

Blaze 3 gündür mücadele ettiği eleme aşamasının 3 gününü de lider tamamlayarak rakiplerine korku saldı diyebiliriz. Tecrübeli takım eleme aşamalarını 71 puan ile tamamladı.

Blaze Espor 10-11 Nisan'da Stage 1 maçları ile turnuvaya kaldığı yerden devam edecek. Playerbros olarak Blaze Espor'a başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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