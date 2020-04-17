PUBG Global Series İptal, PUBG Continental Series Düzenlenecek!
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PUBG Global Series İptal, PUBG Continental Series Düzenlenecek!

PUBG turnuvaları, koronavirüs nedeniyle ertelenen büyük çaplı espor karşılaşmaları arasında. PUBG Global Series Berlin 2020, Kovid-19 salgınından dolayı iptal edildi ve yerine PUBG Continental Series kapsamında çoklu bölgeli online etkinlikler düzenlenecek.

17.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:53
PUBG Global Series İptal, PUBG Continental Series Düzenlenecek!

PUBG turnuvaları, koronavirüs nedeniyle ertelenen büyük çaplı espor karşılaşmaları arasında. PUBG Global Series Berlin 2020, Kovid-19 salgınından dolayı iptal edildi ve yerine PUBG Continental Series kapsamında çoklu bölgeli online etkinlikler düzenlenecek. PUBG Corporation, 2020 PUBG Esports değişiklik duyurusuna ilişkin detaylar haberimizde.

PUBG Global Series İptal, PUBG Continental Series Düzenlenecek!

PUBG Corporation, dünya genelini etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 espor planlarında değişiklikler yapıldığını duyurdu. PUBG Corporation, bu yılın başlarında PUBG Global Series (PGS) adı altında üç etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu. Fakat fiziksel uzaklaşma durumu süresince PUBG Esports'u desteklemek adına PUBG Corporation, PGS'i iptal ederek birden fazla bölgede online düzenlenecek PUBG Continental Series'i (PCS) sunuyor.

PUBG Continental Series Turnuva Ödülü 100B Dolar! PUBG Continental Series etkinlikleri Mayıs, Haziran, Ağustos ayında, 2.4 milyon dolar toplam ödül havuzu ile birlikte Asya (Kore, Japonya, Çin Taipei), Asya-Pasifik (Güneydoğu Asya ve Okyanusya), Avrupa ve Kuzey Amerika'yı içine alan dört bölgede gerçekleştirilecek. İlk turnuva olan PUBG Continental Series Charity Showdown, Mayıs ayında gerçekleşecek. Her bölge için para ödülü 100 bin dolar ve kazananın tercih ettiği bir hayır kurumuna 100 bin dolar tutarında ek bağışta bulunulacak. Bu da dört bölge için toplam 800 bin dolar tutarında bir ödül ve bağış fonu demek. Temmuz ve Ağustos aylarında ise, her bölge için belirlenmiş 200 bin dolar ödül havuzu ile Asya, Asya-Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde düzenlenecek.

Pick'Em Challenge Etkinliği

PUBG Corporation, ayrıca oyun severlerin kazananları tahmin etmeye çalışacağı bir Pick'Em Challenge etkinliği düzenleyecek. Böylelikle PUBG Corporation, espor severlere yeni eşyalarla birlikte en iyi performans gösteren takımlara da ek faydalar sağlayacak.

PUBG Corporation, bu yılın başlarında PGS Berlin'e hak kazanan 21 takımın her birine 20 bin dolar ödeyecek. Eleme yapılan veya ertelenen bölgelerdeki takımlar da ödeneklerini alacaklar. Bu duyuruyla ilgili tüm ayrıntılara sayfasından ulaşılabiliyor. 2020 PUBG Esports ve bölgesel turnuvalara ilişkin daha fazla bilgi yakında duyurulacak.

Kaynak: Tamindir

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