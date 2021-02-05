PUBG Esports, 2021 yol haritasını açıkladı

Krafton tarafından, dünyanın en popüler Battle Royale oyunlarından biri olan PUBG için Espor yol haritasını açıkladı. Çevrimiçi bir şekilde düzenlenen basın konferansında PUBG Esports başkanı Minho Yi, etkinlik takvimi hakkında duyurulurda bulundu. Pubg turnuvaları ne zaman başlıyor?

PUBG Esports başkanı Minho Yi, 2021 yılında Inc. PGI.S ile başlayarak toplamda dört küresel espor etkinliğinin düzenleneceğini açıkladı. Yaklaşan program ve yönü hakkında da konuşan Minho Yi, geçen yıl etkinliğe katılımda, izleyici sayısını arttırmaya yardımcı olan PUBG Continental Series'in (PCS) başarısından bahsetti ve bu yıl içinde geçerli olacağını açıkladı.

PUBG ESPORTS 2021 YOL HARİTASI

Konferansta, PCS4'ün Haziran ayında, PCS5'in ise Eylül ayında etkinlikler ile döneceği açıklandı. Dünyanın en iyi takımlarının mücadelesine sahne olacak turnuva, Kasım ayında PUBG Global Championship (PGC) ile son bulacak. Etkinlikler geçen yıl olduğu gibi bu yılda, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Asya, Asya-Pasifik ve Amerika bölgelerinde gerçekleştirilecek.

Bölgelerinde en iyi olmak için mücadele edecek takımlar, geçen yıla oranla bu yıl daha fazla karşılaşma yapacaklar. Krafton etklinlik takvimine için yaptığı açıklamada, "Maç fikstürlerine dair detaylı bilgiler ilerleyen zamanda verilecektir." ifadelerini kullandı.