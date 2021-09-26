5 Türk espor organizasyonunun mücadele ettiği PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 1. Gün maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz sıralamada yerlerini aldı. İşte 2. haftanın ilk gün sonuçları!

Oynanan maçların ardından temsilcilerimizden Digital Athletics ve Gear Up 26 öldürme ile 8. sırayı paylaşırken SuperMassive Blaze 20 öldürme ile 11. sırada yer aldı. Galakticos ise 7 öldürme ile turnuvanın ikinci haftasına 14. sırada başladı. İlk hafta inanılmaz bir mücadele ile 2. sırada yer alan BBL Esports ise sıralamada 16. sırada yer aldı.

Temsilcilerimiz ikinci haftada güzel bir başlangıç yapamasa da turnuva maçlarında bir kere bile birinci almaları onları sıralamanın üst sıralarına taşıyacaktır. İkinci haftanın ikinci gün maçları bugün saat 19.00'da başlayacak!

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