PUBG Continental Series 4 Europe tamamlandı, şampiyon Virtus.pro!

PUBG Continental Series 4 Europe tamamlandı!

Üç Türk temsilcimizin de yer aldığı PUBG Continental Series 4 Europe turnuvası tamamlandı, şampiyon Virtus.pro oldu. Şampiyon takım tam 36.000$ ile, ikinci olan Team Liquid 28.000$ ile ve üçüncü olan RedLine ise 25.000$ para ödülü ile turnuvadan ayrıldı. Aşağıda para ödülü kazanan takımları görebilirsiniz.

Turnuvada mücadele eden temsilcilerimiz dokuzuncu sırada turnuvadan 12.000$ para ödülü ile ayrılırken Digital Athletics'de on ikinci sıradan 4.000$ para ödülü ile turnuvadan ayrıldı. SuperMassive Blaze maalesef turnuvadan para ödülü kazanamadı.

Temsilcilerimiz tam olarak istedikleri gibi bir turnuva geçiremedi ancak önümüzdeki turnuvalara çok daha güçlü çıkacaklarından eminiz, tebrikler!

Kaynak: Playerbros