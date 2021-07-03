PUBG Bu Neyin Tavası Bölüm 2 yayında!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PUBG Bu Neyin Tavası Bölüm 2 yayında!

PUBG Bu Neyin Tavası Bölüm 2 yayında!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sunucu KendineMüzisyen ve 10000DAYS'in de konuk olduğu Bu Neyin Tavası 2. Bölümü yayınlandı!

Ana sunucu KendineMüzisyen ve 10000DAYS'in de konuk olduğu PUBG Bu Neyin Tavası Bölüm 2 sonunda yayında.

Hayatında ilk defa PUBG maç galibiyeti alan KendineMüzisyen ve 10000DAYS'in birbirinden güzel ve eğlenceli anlarına tanık oluyoruz. Video 3 bölümden oluşuyor, bu bölümler ise sırasıyla "Giriş ve Sohbet, Pro VS Noob ve Terleten Sorular" olarak belirlenmiş.

Giriş bölümünde oyunun aldığı güncellemelerden ve oyuna ait diğer özelliklerden bahsediliyor. Tabii ki konuk KendineMüzisyen olunca komedi de işin içine giriyor.

Pro vs Noob bölümünde ise KendineMüzisyen hayatının ilk PUBG maç galibiyetini alıyor. Tamı tamına 3 kill alan KendineMüzisyen bu anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmiyor.

Son bölüm olan Terleten Sorular bölümünde ise gerek oyun içinden gerek kişisel hayattan birçok soru 10000DAYS'e yöneltiliyor.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Şener Şen İbrahim Selim Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PUBG Bu Neyin Tavası Bölüm 2 yayında! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 18:13:45. #1.15#

title