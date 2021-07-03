PUBG Bu Neyin Tavası Bölüm 2 yayında!

Sunucu KendineMüzisyen ve 10000DAYS'in de konuk olduğu Bu Neyin Tavası 2. Bölümü yayınlandı!

Ana sunucu KendineMüzisyen ve 10000DAYS'in de konuk olduğu PUBG Bu Neyin Tavası Bölüm 2 sonunda yayında.

Hayatında ilk defa PUBG maç galibiyeti alan KendineMüzisyen ve 10000DAYS'in birbirinden güzel ve eğlenceli anlarına tanık oluyoruz. Video 3 bölümden oluşuyor, bu bölümler ise sırasıyla "Giriş ve Sohbet, Pro VS Noob ve Terleten Sorular" olarak belirlenmiş.

Giriş bölümünde oyunun aldığı güncellemelerden ve oyuna ait diğer özelliklerden bahsediliyor. Tabii ki konuk KendineMüzisyen olunca komedi de işin içine giriyor.

Pro vs Noob bölümünde ise KendineMüzisyen hayatının ilk PUBG maç galibiyetini alıyor. Tamı tamına 3 kill alan KendineMüzisyen bu anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmiyor.

Son bölüm olan Terleten Sorular bölümünde ise gerek oyun içinden gerek kişisel hayattan birçok soru 10000DAYS'e yöneltiliyor.

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Kaynak: Playerbros