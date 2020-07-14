Pubg 8.1 güncelleme notları neler? Pubg sistem gereksinimleri neler? Pubg güncellemesi! Pubg Pc versiyonunda pek çok yeniliğe gitti, Pubg güncellemesi ne zaman kullanıma açılacak? PlayerUnknown's Battlegrounds'ın versiyon 8.1 güncellemesi hakkında merak edilenler!

Sezon 8 ile Sanhok haritasında pek çok değişiklik görülecek. Yağma kamyonu, teçhizat toplamanın yeni biçimi, yeni bir Survivor Pass içeren PlayerUnknown's Battlegrounds'ın versiyon 8.1 güncellemesi içerisinde pek çok yeni ayrıntı var.

PUBG 8.1 GÜNCELLEME NOTLARI NELER?

Sanhok haritasında azalan oyuncu nedeniyle öne çıkan harita bu güncellemede Sanhok oldu. Pek çok noktasının yenilendiği ve daha iyi performans sunmak isteyen geliştiriciler Sanhok üzerinde epey durmuş. Geliştiricilerin ifadesine göre çok daha yeşil bir harita yapılmasının sebebi oyuncuları daha iyi hissettirmek.

Bootcamp yepyeni bir görünüme sahip

Bootcamp haritanın en çok çatışmaya sahip olduğu noktası. Agresif yakın temaslı çatışmalar için yeraltı noktaları eklendi. Risk şimdi çok daha fazla.

Quarry tepelerine tepe eklendi

Eski versiyonuna göre çok daha zorlayıcı bir alan oluşturulmuş. Aşağıda kalan oyuncu ile yukarıda yer alan oyuncu arasında denge sağlanması açısından yeni eklemeler yapılmış durumda.

Mongnai artık Airfield oldu

Haritanın dikkat çekmeyen noktalarından biri olduğu düşünüldüğü için bu değişikliğe gidildi.

Docks yeni adı ile haritada Getaway

Ruins

Mountain

Yeni Özellik: Ganimet Kamyonu

Her maçta sadece 8 tane olan kamyon ile ek teçhizat toplayan takım çok daha avantajlı olacak. Daha fazlası için

PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Pubg en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4430/ AMD FX-6300

Ram: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Pubg önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600

Ram: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan