PUBG 32×32 Topluluk Kapışması Final kadroları belli oldu!

Temsilcilerimize turnuvada başarılar diliyoruz!

PUBG severlerin bolca izlediği yayıncılardan biri olan 10000DAYS'in kurduğu PUBG 32×32 Topluluk Kapışması Final kadroları belli oldu. PUBG Türkiye, sosyal medya hesapları üzerinden kadroları duyurdu.

31 Mayıs'ta PUBG Partnerleri 10000DAYS Türkiye takımına ve MakataO Rusya takımına önderlik edecekler. Büyük Final, 2000$ değerinde ödül havuzuna sahip ve katılan 62 oyuncu arasında dağıtılacak. Bir önceki Topluluk Kapışması'nın şampiyonu 10000DAYS ve yeni rakibi MakataO'nun bu kıran kırana mücadelesi 31 Mayıs'ta başlıyor.

Büyük Final, MakataO'nun ev sahipliğinde 'nın resmi Twitch kanalında ve 10000DAYS'in ev sahipliğinde 'nin resmi Twitch kanalında 31 Mayıs 2021 saat 20.00'de yayınlanacak.

Playerbros ekibi olarak ülkemize bu turnuvada başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun.

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Kaynak: Playerbros