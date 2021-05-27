PUBG 32×32 Topluluk Kapışması Final kadroları belli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PUBG 32×32 Topluluk Kapışması Final kadroları belli oldu!

PUBG 32×32 Topluluk Kapışması Final kadroları belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcilerimize turnuvada başarılar diliyoruz!

PUBG severlerin bolca izlediği yayıncılardan biri olan 10000DAYS'in kurduğu PUBG 32×32 Topluluk Kapışması Final kadroları belli oldu. PUBG Türkiye, sosyal medya hesapları üzerinden kadroları duyurdu.

31 Mayıs'ta PUBG Partnerleri 10000DAYS Türkiye takımına ve MakataO Rusya takımına önderlik edecekler. Büyük Final, 2000$ değerinde ödül havuzuna sahip ve katılan 62 oyuncu arasında dağıtılacak. Bir önceki Topluluk Kapışması'nın şampiyonu 10000DAYS ve yeni rakibi MakataO'nun bu kıran kırana mücadelesi 31 Mayıs'ta başlıyor.

Büyük Final, MakataO'nun ev sahipliğinde 'nın resmi Twitch kanalında ve 10000DAYS'in ev sahipliğinde 'nin resmi Twitch kanalında 31 Mayıs 2021 saat 20.00'de yayınlanacak.

Playerbros ekibi olarak ülkemize bu turnuvada başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ersun Yanal Şenol Güneş Lukas Podolski Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PUBG 32×32 Topluluk Kapışması Final kadroları belli oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 23:22:07. #1.16#

title