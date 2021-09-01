PUBG 13.2 tanıtım videosu ve yama notları paylaşıldı

Playerunknown's Battleground'da P90, mavi alan bombası, yeni araç, Taego haritası düzeltmeleri ve daha fazlası PUBG 13.2 güncellemesi içerisinde yer alıyor.

YENİ SİLAH P90

Yeni gelen güncelleme ile oyuna P90 eklendi. P90'ı yardım paketinden tam teçhizatlı olarak çıkıyor. Mavi alan bombası ile patladığı yerde bir mavi alan oluşturarak 3. Faz derecesinde hasar oluşturuyor ve bagaj sistemi bir araç ekleniyor.

Bu güncellemede, hayranların istekleri üzerine eklenen P90 SMG, yardım paketlerine eklendi. P90, Tommy Gun'dan bu yana eklenen ilk Yardım Paketi SMG'si olmuştur. Diğer SMG'lerin aksine, daha uzun menzilli savaş yeteneğine sahip, kendine özgü 5,7 mm yüksek güçlü cephanesiyle geliyor. Ayrıca önceden takılmış bir yanak dayanağı, lazer, susturucu ve optik görüşüyle geliyor. Yardım paketinden 250 adet 5,7 mm cephane ile gelmektedir. 50 mermi kapasitelik şarjöre sahip P90'ın atış hızı da 1000 RPM'dir.

Tüm haritalarda geçerlidir

Yardım paketinde tam teçhizatlı olarak gelir

Mermi türü 5,7 mm

Hasar: 35

En etkili mesafesi: 200m-300m

Atış hızı: 1,000 RPM

TAEGO GÜNCELLEMESİ

Taego'ya özel yeni kamyonet Porter, ilk olarak 1977'de tanıtılan Hyundai Motor Company'nin temsili ticari kamyonudur. O zamandan beri sağlam temelleri ve mükemmel dayanıklığı sayesinde çok fazla yük taşıyor.

Yolcu Sayısı: Dört

Bagaj Kapasitesi 400'dür

Maksimum hız: 130 km/h

Araç canı: 1,200

Porter, UAZ'ın yerini alıyor

YENİ ÖZELLİK: BAGAJ SİSTEMİ

Bagaj sistemi ile Taego'da zafer için eşya alımını en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Çeşitli eşyaları yüklemek ve gerektiğinde çıkarmak için taşıyıcı bölmesini kullanmanız gerekmektedir. Araç patladığı zaman ise bagajındaki eşyalar da kaybolmaktadır.

Envanterinize yerleştirebileceğiniz herhangi bir eşya ve silahlar, kasklar, yelekler, sırt çantaları bagaja yüklenebilir. Ancak silahların, kaskların, yeleklerin ve çantaların ağırlığı nedeniyle büyük miktarda yükleme yapmak mümkün olmayabilir.

Porter sadece Taego haritasında geçerlidir

Bagaj sisteminde, arabada değilken üzerine doğru bakarak açabilirsiniz. Arabadayken ise envanteri açarak bagaja erişebilirsiniz.

Porter patladığında bagajdaki tüm eşyalar da kaybolmaktadır

YENİ SİLAH: MAVİ ALAN BOMBASI

Mavi Alan Bombası, belirli bir süre daha geniş bir alanda hasar vermek için en etkili yöntem. Özellikle bir binadan düşmanları cezbetmek istediğiniz durumlarda mavi alan bombası, 5 saniye süren maksimum on metre yarıçaplı yuvarlak bir bölge oluşturuyor. Tam boyutuna 5 saniye korur ve ardından 5 saniye içinde azalır ve kaybolur.

Mavi Alan yarıçapı on metre kadar büyür ve beş saniye sürer

Beş saniye boyunca tam boyutunda kalır, sonra küçülür ve beş saniye sonra kaybolur

Suyun altında herhangi bir etkisi yoktur

Saniye başı 10 hasar verir

Hali hazırda mavi alanın içindeyken mavi alan bombası yerseniz ek hasar uygulanacaktır.

YENİ HAVA DURUMLARI

Taego'daki deneyimi en üst düzeye çıkarmak için Taego'ya aşağıdaki hava durumu seçenekleri eklendi. Hava durumları rastgele uygulanacaktır

Gün batımı

Bulutlu

PUBG 13.2 güncellemesi hakkında daha fazla detay öğrenmek için buraya tıklayınız.

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PUBG 13.2 GÜNCELLEME TANITIM VİDEOSU