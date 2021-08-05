PUBG 13.1 yama notları yayınlandı!

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan PUBG, güncellemelerine devam ediyor. Ağustos ayında gelecek PUBG 13.1 yaması ile birçok yenilik oyuncularla buluşuyor. Peki, merakla beklenen PUBG 13.1 güncellemesi ne zaman çıkıyor? PUBG 13.1 güncelleme tanıtım videosu yayınlandı! İşte detaylar!

Ağustos ayında PlayerUnknow's Battlegrounds için harika bir güncellemenin içine dalmaya hazır olun. PUBG 13.1yeni yaması ikonik battle royale modunda harika bir genişleme vaat ediyor.

13.1 güncellemesi ile birlikte oyuna yeni dereceli sezonu geliyor. Güncellemede ilk göze çarpan yenilikler şu şekilde: Yeni oyun modları, silah dengelemeleri ve daha birçok yenilik oyuncular bekliyor.

PUBG 13.1 yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

PUBG 13.1 GÜNCELLEME NOTLARI

ÇOKLU YARDIM PAKETLERİ

Oyuncu yardım paketlerinin sayısı arttı.

Normal sandık (öncekiyle aynı): 1

Küçük sandık: 5 – 15

Çoklu Yardım Paketlerinin İçeriği

Cephane, iyileştirme eşyaları, fırlatılabilir eşyalar ve ikmal malzemeleri düşük bir şansla elde edilebilir.

GİZLİ ODA

Taego Dünyasında elde edilemeyecek ancak maçın seyrini değiştirme potansiyeli olan yeterli miktarda eşyayı Taego'daki Gizli Odada bulabileceksiniz.

Gizli Odaya nasıl girilir?

Anahtarı elde ettikten sonra gizli odanın kapısını açıp eşyaları yağmalamak için içeriye girebilirsin.

Mevcut eşyalar

Şahsi OED

Dürbünler

Düşük olasılıklı ikmal eşyaları

Çok sayıda iyileştirme eşyası ve fırlatılabilir eşya

ACİL İNİŞ

Acil iniş uçağı mevcut başlangıç uçağından daha hızlı hareket eder, ancak düşme yüksekliği büyük ölçüde değişir ve bu da düşme mesafesinde büyük bir farka neden olur.

Uçuşun başında ne kadar uzağa atlarsan o kadar uzağa gidebiliyor olacaksınız.

Uçaktan atlamamaya karar verirsen uçak yolculuğunu bitirdikten sonra maça sadece %50 HP ile başlanacak.

EŞYALARIN BELİRMESİNDE ARTIŞ

Eşyaların sayısı oldukça arttı.

Belirme Oranındaki Değişiklikler

Dipçik: %1 azalma

Sersemletme Bombası: %14 azalma

Molotof Kokteyli: %3 azalma

Şahsi OED: %37 artış

Yeni Eşyalar Eklendi

Acil Kurtarma

C4

Çivi Tuzağı

SANHOK GÜNCELLEMESİ

Sanhok ilk olarak 2018'de yayınlandı ve 2020'de yeniden düzenlendi. Bununla da kalmadık ve Sanhok'ta ek değişiklikler yapıldı.

Kuzeybatı adasındaki güney sahili arazisinde siper olarak kullanılabilecek küçük kayalıklar ve taşlar eklendi.

Tapınağın yeri değiştirildi.

Eşyaların belirmediği binalar kaldırıldı ve bunlar eşya beliren binalarla değiştirildi.

Kayalıklar kaldırıldı ve siperler eklendi.

Kayaların açıları düzenlendi.

EŞLEŞTİRME – HARİTA ROTASYONU

Normal Maçlar listesinden Paramo kaldırıldı ve listeye Karakin eklendi.

Normal Maçlardaki Haritalar;

Erangel

Miramar

Sanhok

Vikendi

Karakin

DERECELİ SEZON 13

ONUR ÖDÜLLERİ

Dereceli Sezon 11'den itibaren, en son Dereceli başarılarınıza isimlik ve amblemler gibi onur ödülleriyle ek bir ayrıntı getirildi ve bu ödüller yalnızca yeni sezon süresince sergilenebilecek.

En yüksek derecelere ulaşan oyunculara, harcadıkları çabanın karşılığını biraz daha alabilmeleri için animasyonlu isimlikler ve amblemler gibi ek ödüller verilecek.

Sezon 13'ün başlangıcında tüm hak kazanan oyuncular, sezon boyunca kullanılabilen isimlikler/amblemler dahil olmak üzere Sezon 12 ödüllerini alacak.

Sezon 12'den gelen onur ödülleri, sonraki sezonun başlamasıyla birlikte envanterden kaldırılacak.

DERECELİ SEZON 13'TEKİ DEĞİŞİKLİKLER

3.000 RP'si olan bir oyuncu yedi gün veya daha uzun süre Dereceli modunda oynamazsa RP ve kademe düşüşü başlayacak ve düşüş standartlarında değişiklikler gerçekleşecek. Önceden, sezon boyunca en az bir kez Elmas veya daha üstü kademeye ulaşan oyuncular, Dereceli maçlara katılmadıklarında dahi kademelerini koruyabiliyor ve yüksek onur ödülleri alabiliyordu. Derecelinin amacı, maçı veya RP'nizi kaybetseniz dahi diğer oyuncularla sürekli rekabet ederek becerilerini belirlemek ve geliştirmektir.

Dereceli Sezon 12

3.000 RP düşüş için alt sınırdır.

Yedi gün veya daha uzun süre Dereceli modunda oynamasanız dahi Elmas Kademesini koruyabilirsiniz.

Dereceli Sezon 13