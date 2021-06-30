PUBG 12.2 yama notları yayınlandı!

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan PUBG, güncellemelerine devam ediyor. Temmuz ayında gelecek PUBG 12.2 yaması ile birçok yenilik oyuncularla buluşuyor. Peki, merakla beklenen PUBG 12.2 güncellemesi ne zaman çıkıyor? PUBG 12.2 güncelleme tanıtım videosu yayınlandı! İşte detaylar!

Temmuz ayında PlayerUnknow's Battlegrounds için harika bir güncellemenin içine dalmaya hazır olun. PUBG 12.2 yeni yaması ikonik battle royale modunda harika bir genişleme vaat ediyor.

PUBG 12.2 güncellemesinde ilk göze çarpan yenilikler şu şekilde: 8x8km'lik Taego haritası, kendi kendine canlanma ve Gulag benzeri bir arena. Ayrıca, birçok yeni silahta PUBG dünyasına dahil oluyor.

Taego, Miramar'dan bu yana oyunun ilk 8x8km haritasıdır. Çeşitli arazileri, konut alanları ve yoğun kasabalar dahil olmak üzere büyükşehir-kırsal alanların bir karışımı ile Erangel'e benzer nitelikte.

PUBG 12.2 yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

PUBG 12.2 GÜNCELLEME NE ZAMAN ÇIKIYOR?

PUBG 12.2 güncellemesi ile gelecek yenilikler resmi olarak açıklandı. PUBG'nin bir sonraki büyük oyun güncellemesinin ne zaman geleceği tam olarak bilinmese de, 12.2 yamasının Temmuz ayının ilk haftasında yayınlanacağı düşünülüyor.

PUBG 12.2 GÜNCELLEME TANITIM VİDEOSU