PUBG 11.2 Güncellemesi konsol sunucularına iniş yaptı!

Battle royale oyun dünyasının önde gelen isimlerinden PUBG 11.2 Güncellemesi ile konsol sunucularına iniş yaptı. Peki bu güncellemeler ile oyuncuları ne gibi yenilikler bekliyor?

Sezonun ilk Survivor Pass'i bu güncelleme ile birlikte geliyor!

Survivor Pass: Pajama Party! Pijama partisi temalı ödülleri ve yeni görevleriyle Pass'in sunduklarına bir göz atın.

Battlegrounds'un orijinal haritası Erangel'in Military Island köprülerinde değişikliğe gidildi ve defansif ya da ofansif olarak sizlere daha çok seçenek sunuldu. Bir çadır kurup köprünün üstünde kamp yapmayı tercih edenler için artık ek siper alanları olacak ve bu şekilde düşmanlarla dolmuş UAZ baskınına kadar sabırlı bir şekilde beklemenizi sürdürebileceksiniz.

Birden fazla performans iyileştirmesi ve oyun kalitesini arttıran düzenlemelerin yanı sıra, hata düzeltmeleri de bu güncelleme ile iniş yapıyor. içinden ateş etme özelliği dengelemesi dahil olmak üzere tüm değişikliklere göz atabilirsiniz!

Kaynak: Playerbros