Puberte Nedir? Ergenlik Dönemi (Puberte) Nasıl Başlar ve Ne Zaman Sona Erer?

Puberte, çocukların sağlıklı olduğunu gösteren bir dönemdir.

Puberte, çocukların sağlıklı olduğunu gösteren bir dönemdir. Hem kız hem de erkek çocuklarının, ruhsal ve fiziksel olarak gelişme gösterdiği bir dönemdir.

Puberte Nedir?

Çocukların erişkinliğe geçiş zamanı, ergenlik dönemi olarak adlandırılır. Çocukların sağlıklı olduğunu gösteren ve bir süre devam eden bir dönemdir. Çocuklar fiziksel anlamda büyüme gösterdiği ve cinsiyete bağlı olan bulguların oluşmaya başladığı dönemlerden biridir.

Üreme fonksiyonlarının yavaş yavaş kazanılması ve sonlandırılması ergenlik olarak adlandırılıyor. Ergenliğin başlama yaşları, kemik yaşına göre değişiklik gösterebiliyor. Takvim yaşı ergenlik dönemi için önemli bir etken değildir. Çocukların kemik yaşlarına göre ergenlik dönemi geçirdiği ön görülüyor.

Kızların kemik yaşı 10, erkekler kemik yaşı 11 olduğunda, ergenlik belirtileri kendini net olarak göstermeye başlar. Genel anlamda kızlar ve erkekler arasında 1 veya 2 yıl fark olabiliyor. Ergenlik dönemi her çocuğun kendine özel bir durumudur. Çocuklar değerlendirilirken ergenlik dönemleri göz önüne alınmalıdır. Çocukların bazılarında erken ergenlik dönemi görülebiliyor. Erken ergenliği tespit edebilmek adına bazı muayeneler ve testler uygulanıyor. Erken ergenlik döneminde uygulanan bazı yöntemler şu şekildedir;

Fiziksel inceleme

Kan testi

Ergenlik Dönemi (Puberte) Nasıl Başlar ve Ne Zaman Sona Erer?

Ergenlik dönemi hakkında araştırma yapan bireyler, ne zaman başlayacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ergenlik döneminin başlamasında kemik yaşı oldukça önemlidir. Erkeklerde bu yaş 11, kız çocuklarında ise 10'dur. Kemik yaşı ergenlik dönemini belirleyen bir kriterdir. Kişiler kemik yaşlarını kendi başlarına öğrenemediğinden, erken ergenlik dönemiyle karşılaştığını düşünebiliyor. Ergenliğe giren bireylerin gösterdiği belirtiler de, kişilerce araştırılan bilgiler arasındadır. Ergenlik dönemine giren bireylerde görülen belirtiler şu şekildedir;

Kız çocuklarında meme tomurcuklanma durumu

Kız çocuklarında koltuk altı tüylenmeleri

Adet kanamasının görülmesi

Erkeklerde yumurtalık hacimlerinde artışlar

Koltuk altı ve genital bölge tüylenmeleri

Seslerin kalınlaşması

Ergenliğin başlamasına birçok durum etki edebiliyor. Değişik ırklarda farklılık gösteren bir durumdur. Çocuğun takvim yaşından çok, kemik yaşı daha fazla ön plana çıkar. Kızlarda kemik yaşı 10, erkeklerde ise kemik yaşı 11 olduğunda, ergenlik döneminin başlaması görülür.

Son zamanlarda çocuklar ergenliğe erken girebiliyor. Tüm dünya üzerinde düzenlenen koşullarda, kızların daha erken ergenliğe girdiği tespit edilmiştir. Ergenliğin başlamasına ve bitmesini etkileyen bazı etkenler bulunur. Etkenler, çocuklarda yaşanan ergenlik dönemini uzatabilir veya daha erken sonlandırabilir. Ele alınan etkenler şu şekilde sıralanabilir;

Cinsiyet

Kilo

Spor

Irk

Anne babanın ergenlik durumu

Beslenme

Sıralanan tüm etkenler, ergenliğin erken veya geç bitmesine neden olan durumlardır. Erken ergenlik pek çok çocukta görülebilen bir durumdur. Erken ergenlik durumunda gerekli olan muayene işlemlerinin yapılması gerekir. Erken ergenliğe neden olan etkenler, kişileri zor bir süreç yaşamaya sevk edebiliyor. Erken ergenlik sorun olduğu kadar, gecikmiş ergenlik de büyük bir sorundur.

Bireylerin kemik yaşına göre ergenlik dönemine girmemiş olmaması, bir sağlık sorununu işaret ediyor olabilir. Çocukların kemik yaşlarını tespit ettirerek, mutlaka gerekli kontrollerin yaptırılması gerekir. Ergenlik belirtilerinin belirlenen yaşlara kadar görülmemesi, gecikmiş ergenliği işaret ediyor olabilir. Belirtilerin yakından takip edilmesi ve herhangi bir gelişmenin olup olmadığı takip edilmelidir.

Kaynak: Hürriyet