"Puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum" - GAZİANTEP

18.09.2019 15:54

Gazişehir Gaziantepli futbolcu Oğuz Ceylan, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacakları maçtan puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Oğuz Ceylan, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Beşiktaş karşılaşmasından galip ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Beşiktaş maçı öncesinde teknik direktör Marius Sumudica'nın çok iyi analiz yaptığını belirten Oğuz Ceylan, şunları kaydetti:

"Hocamız, Beşiktaş için gayet güzel bir analiz çıkardı. Biz de onları uygulayarak, iyi futbolla, ilk yarı belki Beşiktaş'ın tarihinde olmayan bir skor elde edebilirdik, kaçırdığımız fırsatlar olmasa. Tabii ki son dakikalarda düşmemize rağmen galip gelmeyi başardık. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Takım her geçen hafta daha iyi oluyor, çok şükür. Sezon sonuna kadar iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."

Oğuz Ceylan, takımın her geçen gün iyiye gittiğini ifade eden Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son iki hafta oynadığımız oyunu lige yayalım, çok farklı Gazişehir Gaziantep olur. Çaykur Rizespor iyi başladı sezona ama bence biz de iyi başladık. Bir mağlubiyetimiz var o da Fenerbahçe'ye karşı ki hazır değildik. Son haftalarda oynadığımız oyunu oynarsak Rize'den puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum. İlerleyen haftalarda üstlerde olacağız."

Milli takımdan teklif gelmesi durumunda ne yapacağının sorulması üzerine Ceylan, "Milli takım düzeyinde de inşallah şans verirlerse neden olmasın. Her futbolcunun istediği bir yer, arzuladığı bir yer. Bizim de hedefimiz orası. İnşallah o da gerçekleşir diye umut ediyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA