PUAMER pandemi sürecinde öğrencilerin yanında
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PUAMER pandemi sürecinde öğrencilerin yanında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
PUAMER pandemi sürecinde öğrencilerin yanında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER), Kovid-19 sürecinde öğrencilere yönelik ücretsiz psikolojik destek hizmetlerini online olarak yürütmeye başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER), Kovid-19 sürecinde öğrencilere yönelik ücretsiz psikolojik destek hizmetlerini online olarak yürütmeye başladı.

PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerine yönelik daha önce yüz yüze gerçekleştirilmekte olan ücretsiz psikolojik destek hizmetlerinin pandemi sürecinde online olarak yürütüldüğünü belirtti. Dr. Koç, açıklamasında öğrencilerin psiko-sosyal sorunları ile pandemi sürecinde de baş edebilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla PUAMER'de verilmekte olan psikolojik destek hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Son olarak Koç, PUAMER olarak online eğitim, konferans, seminer gibi etkinlikler ve psikolojik destek hizmetleriyle üniversitede yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

OMÜ'lü öğrenciler 17 İlçede 17 kütüphane projesi başlattı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu (ÜniAK) üyeleri, Samsun'un 17 ilçesine 17 kütüphane projesini başlattı. Projenin ilki Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kürtün köyünde yer alan Kürtün İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, OMÜ öğrencileri, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin destekleriyle kurulan kütüphane öğrencilerin kullanımına sunuldu. Kütüphanenin açılışının ardından Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu Başkanı Enes Melih Aktürk, desteklerinden dolayı üniversitenin tüm birimlerine, hayırseverlere, kitaplarını bağışlayan ve kütüphanenin yapım aşamasında emek veren tüm öğrencilere teşekkür etti. Başkan Aktürk, topluluk olarak 2 ay içerisinde 17 ilçede 17 köy okuluna kütüphane kurmayı hedeflediklerini ve bu amaçla yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. - SAMSUN

PUAMER pandemi sürecinde öğrencilerin yanında
PUAMER pandemi sürecinde öğrencilerin yanında
PUAMER pandemi sürecinde öğrencilerin yanında
PUAMER pandemi sürecinde öğrencilerin yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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