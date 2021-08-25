PttJETON ile video konferans uygulamalarına yerli çözüm
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PttJETON ile video konferans uygulamalarına yerli çözüm

PttJETON ile video konferans uygulamalarına yerli çözüm
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

PTT AŞ'nin iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından geliştirilen yerli video konferans platformu PttJETON, kamera ve ses kaynağının yönetilebilmesi, bekleme odası ve oturum şifreleme özellikleriyle konforlu ve güvenli konferans ortamı sağlıyor.

PTT AŞ'nin iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından geliştirilen yerli video konferans platformu PttJETON, kamera ve ses kaynağının yönetilebilmesi, bekleme odası ve oturum şifreleme özellikleriyle konforlu ve güvenli konferans ortamı sağlıyor.

AA muhabirinin PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, yüzde 100 yerli olarak geliştirilen PttJETON, ilk olarak PTT Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından yönetici personelle yapılan video konferansta kullanıldı. Uygulama, önümüzdeki dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı diğer kuruluşlarda da yaygınlaşacak.

Lokasyondan bağımsız kullanılabilen uygulama, toplantı ve sunum gibi görüşmeler için hızlı ve güvenli bir deneyim sunuyor.

Sistemde tanımlı kişilerin toplantı başlatabilmesine ve üyelik şartı aranmaksızın sistemde tanımlı olmayan kişilerin video konferansa dahil olabilmesine olanak tanıyan PttJETON ile konferans görüşmeleri kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca konferans moderatörleri, istedikleri kullanıcıları konferanstan çıkarabiliyor, kullanıcıların ses ve görüntü paylaşımlarını yönetebiliyor.

PttJETON uygulamasındaki moderasyon özelliğiyle, toplantıyı organize eden kişi olmasa bile yetkilendirdiği kişi toplantıyı yönetebiliyor. Böylece önceden planlanan oturum iptal olmadan, aksamayacak şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Çevrim içi seminer modunda, katılımcılar konuşmak istediklerinde söz isteyebiliyor ve moderatörler tarafından onlara söz hakkı verilebiliyor.

PttJETON uygulamasında, ekran paylaşım özelliğiyle toplantılarda gösterilmek istenen dokümanlar, sunumlar, veriler etkili şekilde katılımcılarla paylaşılabiliyor. Ayrıca konferans içinde YouTube videosu anlık tüm kullanıcılara yansıtılabiliyor.

Toplantı içi mesajlaşma özelliğiyle yazılı iletişim sağlanıyor

PttJETON uygulamasında, toplantı içi mesajlaşma özelliğiyle katılımcılar hem kendi aralarında hem de tüm katılımcıların görebileceği şekilde yazılı iletişime geçebiliyor.

PttJETON'da gerçekleştirilen konferans ve çevrim içi seminer, istenirse toplantı yöneticisi tarafından YouTube'da canlı şekilde yayınlanabiliyor ve video dosyası olarak kaydedilebiliyor. Bu özellik kullanıldığında, toplantıdaki diğer katılımcılar kayıt yapıldığını ya da canlı yayına geçildiğini ekranda çıkan bilgilendirme mesajı ile görebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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