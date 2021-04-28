PTTAVM Üst Yöneticisi Çevikoğlu: "Çin'den sonra bizim kadar e-ticarette satılabilir ürünü olan ülke yok"

PTTAVM Üst Yöneticisi Hakan Çevikoğlu, dünyada Çin'den sonra Türkiye kadar e-ticarette satılabilir ürünü olan ülke bulunmadığını belirterek, "Bizim kendi başımıza da yurt dışına açılabileceğimizi, önümüzdeki yıllarda bu fırsatları çok iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.

PTTAVM Üst Yöneticisi Hakan Çevikoğlu, dünyada Çin'den sonra Türkiye kadar e-ticarette satılabilir ürünü olan ülke bulunmadığını belirterek, "Bizim kendi başımıza da yurt dışına açılabileceğimizi, önümüzdeki yıllarda bu fırsatları çok iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Çevikoğlu, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) himayelerinde gerçekleştirilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliği kapsamında "e-İhracat ile Küçülen Dünya" panelinde, pazar yerinde olmanın e-ticarete başlamanın en kolay yolu olduğunu söyledi.

Pazar yerinin, e-ticaretin satıcıya öğretilmesine aracılık ettiğini vurgulayan Çevikoğlu, burada satıcıların ürünlerini nasıl satacağını, piyasayı, teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğini öğrendiğini bildirdi.

Çevikoğlu, pazar yerinin satıcılara ciddi katma değer kattığını ifade ederek, bu konuda Türkiye'de çok büyük fırsatlar bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki ürünleri 60-70 milyon insan yerine, dünya pazarında 2-3 milyar insana satışa sunulabilme fırsatı yakalandığına dikkati çeken Çevikoğlu, bunun büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Çevikoğlu, e-ticaret alanında büyük oyuncuların Türkiye'de bulunduğunu ancak söz konusu firmaların ürünlerinin çoğunun Çin malı olduğunu belirten Çevikoğlu, "Türkiye'de e-ticaret platformlarında satışa sunulacak çok fazla ürün bulunuyor. Dünyada Çin'den sonra bizim kadar e-ticarette satılabilir ürünü olan ülke yok." diye konuştu.

"Kendi başımıza da yurt dışına açılabiliriz"

Dünyadaki büyük firmaların deneyimlerinin kullanılması gerektiğine dikkati çeken Çevikoğlu, "Sadece stratejik konumumuz dolayısıyla yabancı firmalarla yurt dışına açılma hevesini kırmamız gerekir. Bizim kendi başımıza da yurt dışına açılabileceğimizi, önümüzdeki yıllarda bu fırsatları çok iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

e-İhracatın biraz daha milliliği çağrıştırdığını vurgulayan Çevikoğlu, her platformdan Türk ürünlerinin satılmasını istediklerini ancak bu ürünlerin ihracat adı altında Türk platformlarından dünya pazarına sunulması gerektiğini anlattı.

Çevikoğlu, lojistik maliyetlerin özellikle sınır ötesi ticarette çok etkili olduğuna işaret ederek, bunu düşürmek amacıyla dünyada mektup ağını kargo ağına dönüştürme çalışmalarının bulunduğunu dile getirdi.

Lojistik maliyet konusunda dünyadaki gelişmeleri inceledikleri bilgisini veren Çevikoğlu, "PTT AŞ Genel Müdürü'müz Hakan Gülten aynı zamanda Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığını yürütüyor. Bundan dolayı konseye üye diğer ülkelerle yapılan karşılıklı iş birlikleriyle çeşitli indirimler aldık. Böylece kargolarımızı daha iyi şartlarda, daha hızlı sektöre kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Çevikoğlu, lojistik firmaları incelerek PTTAVM'nin altyapısını ona göre düzenlediklerini ve geliştirdiklerini belirterek, söz konusu hizmetleri PTT olarak tüm KOBİ'lere sunacaklarını, ayrı alternatif kanalları kuracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal