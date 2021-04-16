PttAVM'nin '4 gün 4 gece indirimi' başlıyor
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PttAVM'nin '4 gün 4 gece indirimi' başlıyor

PttAVM'nin '4 gün 4 gece indirimi' başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yerli ve milli yatırımlarla kurulan e-ticaret sitesi PttAVM.com, farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden ürünleri, 16-17-18-19 nisan tarihlerinde indirimli fiyatlarla tüketiciye sunacağını açıkladı.

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Yerli ve milli yatırımlarla kurulan e-ticaret sitesi PttAVM.com, farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden ürünleri, 16-17-18-19 nisan tarihlerinde indirimli fiyatlarla tüketiciye sunacağını açıkladı. 4 gün 4 gece sürecek olan kampanyada 25 milyonu aşkın ürün alternatifli ödeme yöntemiyle satışta olacak.

Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com onlarca farklı kategoride, 25 milyonu aşkın ürün çeşidiyle her ayın 16-17-18-19'unda geleneksel olarak gerçekleştirdiği 4 Gün 4 Gece indirimleri için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. İndirimin yanı sıra bu günlerde hızlı kargo süreci de devreye alınacak.

"FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİ OLACAK"

Yaşanan Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan kısmi kapanmadan dolayı vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hızlı kargo süreçleriyle temel gıda ürünleri başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan binlerce farklı üründe satış yapılacak. Müşteriler, kredi kartına taksit imkanı, havale ya da kapıda ödeme yöntemi gibi birçok alternatifle ödemelerini gerçekleştirebilecek.

"FARKLI İHTİYAÇLARA HİTAP EDEN BİNLERCE ÜRÜN"

En trend cep telefonlarından oyun tutkularının vazgeçilmezi oyun konsollarına, parfümlerden kol saatlerine, beyaz eşyalardan altın takılara, kahve makinelerinden montlara, kulaklıklardan bilgisayarlara, araç bakım ürünlerinden Ramazan'a özel lezzetlere kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce üründe indirimler vatandaşları bekliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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