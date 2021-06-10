PTTAVM Genel Müdürü Çevikoğlu: "KOBİ'ler adına köprüler kurmaya devam ediyoruz"

PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, KOBİ'ler adına köprüler kurmaya devam ettiklerini belirterek, "77 ülkeye satış yapmış durumdayız. Bunu artıracağımıza eminim." dedi.

PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, KOBİ'ler adına köprüler kurmaya devam ettiklerini belirterek, "77 ülkeye satış yapmış durumdayız. Bunu artıracağımıza eminim." dedi.

Çevikoğlu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı kapsamında düzenlenen "Geleceğin Verimli Teknolojileri" temalı oturumda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınında kargo sektörü çalışanlarının kahramanlık örneği gösterdiğini söyledi.

Hakan Çevikoğlu, e-ticaretle herkesin ürünlerini tüm Türkiye'ye satmaya başladığını dile getirerek, "Şu anda 200'ün üzerindeki ülkeye satış yapabilir durumdayız. Çin'den sonra e-ticarette satılabilecek mal üreten ikinci ülke Türkiye diyorum. Yani elektronik ürünler Çin'de çok fazla ama elektronik dışında gıda, süpermarket, kozmetik, mobilya gibi ürünlerde bizim kadar çok üretim yapan, bu kadar çok KOBİ'si olup da ürünü olan ikinci bir ülke yok. Bu da bizim açımızdan büyük bir avantaj." diye konuştu.

KOBİ'ler adına köprüler kurmaya devam ettiklerini vurgulayan Çevikoğlu, "77 ülkeye satış yapmış durumdayız. Bu çok olumlu bir gelişme. Bunu artıracağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Çevikoğlu, kargo teslimat süresinin önem kazandığına işaret ederek, "Eskiden bir sipariş 5-6 günde gelmese hiç sorun olmuyordu. Artık ikinci günde insanlar kıyameti koparıyorlar. Artık bu süreçleri hızlandırmalısınız. Hızlı teslimatlar, şubelerden, kargomatlardan teslimatlar günümüzde önem kazanmaya başladı. Teknolojiye yatırım yapılmazsa olmuyor. Bunu biz, milli güç içinde yapabiliyor olmamız önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal