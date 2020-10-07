PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar
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PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar

07.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:43

- PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen PTT'ye ait zırhlı araç içerisinde 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

- PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar

KİLİS - Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen PTT'ye ait zırhlı araç içerisinde 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kamu görevlisi gözaltına alındı.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen PTT'ye ait zırhlı nakil aracını Öncüpınar Sınır Kapısı'nda durdurdu. Risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasından geçirilen araçta yapılan aramada 90 adet kaçak cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına el konulurken 3 kamu görevlisi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar
PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar
PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar
PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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