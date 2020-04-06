PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu - Haber
Afyon, PTT

PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu

PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu Afyonkarahisar'da sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor TYP kapsamında okullardaki güvenlik görevlileri PTT ve bankalarda görev aldı Afyonkarahisar'da Toplum Yarına Çalışma Programı kapsamında okullarda çalışan...

06.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:53

PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu

Afyonkarahisar'da sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor

TYP kapsamında okullardaki güvenlik görevlileri PTT ve bankalarda görev aldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Toplum Yarına Çalışma Programı kapsamında okullarda çalışan güvenlik görevlileri PTT ve kamu bankalarında görevlendirilirken, buralarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi amacıyla sırada bekleyenlerin arasına bariyerler konuldu.

Koran virüs (Covid-19) nedeniyle Afyonkarahisar'da önlemler üst seviyeye çıkartıLdı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla haftanın ilk gününde PTT şubesi ve kamu bankaları önüne bariyerler dizildi. PTT ve bankalarda işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar önce bu bariyerlerin içerisinde sıraya girdi. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması amacıyla da her bir sıra bekleyen vatandaş arasına farklı birer bariyer daha konuldu. Ayrıca yine PTT ve kamu bankalarına Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında okullarda görev alan güvenlik personelleri İl Pandemi Kurulu'nca buralarda görevlendirildi. PTT'de işlem yapmak isteyen vatandaşlar sırası geldikçe kapıda ateşi ölçülerek içeriye alındı. İçeride ise gişe görevlileri ile müşteriler arasına şeffaf film şerit çekilerek önlemler alındı.

Ayrıca kentte PTT ve kamu bankalarının yanı sıra pazarlarda ve caddelerde sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşların denetlenmesi ve uyarılması amacıyla yine Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında okullardaki güvenlik görevlileri pazarlarda ve caddelerde görevlendirildi.

PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haber
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi Haber
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haber
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haber
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif...
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Bayern Münih antrenmanlara başladı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Ali Koç Lionel Messi Rüştü Reçber Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 19:32:12. #1.15#
title