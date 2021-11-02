PTT, Ülkemizin En Güçlü ve En Köklü Kuruluşlarından Biri

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Vali Ersin Yazıcı, Ptt Lara Posta Dağıtım Merkezi açılış törenine katıldı. Törende PTT'nin ülkemizin en güçlü ve en köklü kuruluşlarından biri olduğunu belirten Vali Yazıcı, yeni açılan PTT Lara Posta Dağıtım Merkezi'nin Antalya'mıza hayırlı olmasını diledi.

Vali Ersin Yazıcı, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT'nin Lara'daki yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. PTT Lara Posta Dağıtım Merkezi açılış törenine Vali Yazıcı'nın yanı sıra PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere katıldı.

Antalya İçin Artı Bir Değer

Törende konuşan PTT Genel Müdürü Gülten, PTT Lara Posta Dağıtım Merkezi'nin 1. 340 m²'lik bir alan üzerine inşa edildiği bilgisini vererek binanın modern mimarisi, ferah ve kullanışlı iç alanları ile Antalya için artı bir değer olacağını ifade etti. PTT Genel Müdürü Gülten konuşmasına şöyle devam etti: "Sosyal mesafe ve temizlik kuralları için uygun ortamı sağlamak, engelli vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak gibi pek çok ihtiyacı karşılayan yeni iş yerimiz, teknik imkanları ve donanımıyla PTT'mize, ilimize ve Lara'ya çok yakıştı. "

181 Bir Yıllık Geleneksel Bir Kurum

PTT'nin 181 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Vali Yazıcı; "PTT Lara Posta Dağıtım Merkezi'nin açılışını hep birlikte şahitlik ediyoruz. PTT 181 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü, en güçlü kuruluşlarından biri. PTT büyük bir kurum. 181 yıllık geleneksel bir kurum. Çocukluğumuzdan bu yana ülkemizle özdeşleşen bir kurum. Bu tarihi kurumumuzun sürekli kendini yenileyen, sürekli kendini geliştiren hizmet anlayışı ve tesisleriyle karşımıza çıkması beni gerçekten çok mutlu ediyor. " ifadelerini kullandı.

Her Zaman Vatandaş Odaklı Hizmet

PTT'nin vatandaş merkezli hizmet anlayışıyla başarılı çalışmalara imza attığını dile getiren Vali Yazıcı; "PTT özellikle son yıllarda hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve değişen ihtiyaçlar konusunda da hizmet kalitesini sürekli yükselterek başarılı çalışmalara imza atıyor. PTT değişen ve gelişen günümüz şartlarına göre kendisini sürekli yenileyerek yoluna devam ediyor. Bu yeni açılan merkezimizde de başarılı işlere, güzel hizmetlere imza atacağından hiç şüphem yok. Bu bizler için gurur verici. PTT, çağın gerektirdiği bankacılık faaliyetlerinden tutun da kargo vb. birçok konuda vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. PTT, özelliklede lojistik alanında büyük bir paya sahip. Vatandaşlarımız bu hizmetlerden çok memnun. Bu memnuniyetin artarak devam edeceğine inanıyorum. Günümüz taleplerine cevap verecek şekilde kendini sürekli yenileyen ve geliştiren PTT'nin yeni binasının Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

Konuşmasının ardından Vali Yazıcı, açılış kurdelesini keserek posta, kargo ve bankacılık işlemlerinin yapılacağı yeni binayı inceledi. Kurum yetkililerinden yeni bina ile ilgili bilgi alan Vali Yazıcı, işlem yapan vatandaşlar ve personelle sohbet etti. PTT Ülkemizin En Güçlü ve En Köklü Kuruluşlarından Biri 01 PTT Ülkemizin En Güçlü ve En Köklü Kuruluşlarından Biri 02 PTT Ülkemizin En Güçlü ve En Köklü Kuruluşlarından Biri 03 PTT Ülkemizin En Güçlü ve En Köklü Kuruluşlarından Biri 04 PTT Ülkemizin En Güçlü ve En Köklü Kuruluşlarından Biri 05

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