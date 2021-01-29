PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor? PTT ayçiçek yağı ne kadar olacak, nasıl alınır?

Ayçiçek yağına gelen zamlar sosyal medyada gündeme oturan konulardan biri olmuştu. Bunun ardından Posta ve Telegraf Teşkilatı (PTT), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti. PTT ucuz ayçiçek yağı satışına başlayacak. Peki, PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor? PTT ayçiçek yağı ne kadar olacaki nasıl alınır?