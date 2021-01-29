PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor? PTT ayçiçek yağı ne kadar olacak, nasıl alınır?
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PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor? PTT ayçiçek yağı ne kadar olacak, nasıl alınır?

29.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:23
PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor? PTT ayçiçek yağı ne kadar olacak, nasıl alınır?

Ayçiçek yağına gelen zamlar sosyal medyada gündeme oturan konulardan biri olmuştu. Bunun ardından Posta ve Telegraf Teşkilatı (PTT), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti. PTT ucuz ayçiçek yağı satışına başlayacak. Peki, PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor? PTT ayçiçek yağı ne kadar olacaki nasıl alınır?

PTT ayçiçek yağı satışı yapılacağına dair açıklamasıyla gündeme geldi. Bunun üzerine PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlıyor? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

PTT UCUZ AYÇİÇEK YAĞI SATIŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ),Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com'a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.

İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

PTT UCUZ AYÇİÇEK YAĞI FİYATI NE KADAR?

Ürünlerin henüz fiyatı belirlenmedi. PttAVM.com sitesi üzerinden indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz.

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