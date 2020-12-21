PTT "Türkiye Cumhuriyeti-Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu"nu tedavüle çıkardı
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PTT "Türkiye Cumhuriyeti-Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu"nu tedavüle çıkardı

21.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:30
PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), "Türkiye Cumhuriyeti-Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), "Türkiye Cumhuriyeti-Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Cumhuriyeti-Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu" konulu 6,50 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 8,5 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte, "Türkiye Cumhuriyeti-Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu 21.12.2020 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için, bugün satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, "www.filateli.gov.tr" adresinden ürün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, bugün itibarıyla 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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