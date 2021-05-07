PTT şubesinin önünde kuyruk oluştu
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PTT şubesinin önünde kuyruk oluştu

PTT şubesinin önünde kuyruk oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma süresi devam ederken Bilecik'te işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar PTT şubesinin önünde oluşturduğu uzun kuyruk dikkat çekti.

Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma süresi devam ederken Bilecik'te işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar PTT şubesinin önünde oluşturduğu uzun kuyruk dikkat çekti.

Kapanma sebebiyle vatandaşlar evlerinde kalması gerekirken, İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerindeki PTT Başmüdürlüğü binası altında bulunan şubenin önünde oluşan kalabalık ve uzun kuyruk dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyduğu görülürken, vatandaşlar şubeye sınırlı sayıda ve HES kodu ile alındı. İşlemi tamamladıktan sonra giderin yerini doldurmak için yeniden gelen vatandaşlar uzun süredir bitmeyen kuyruk diğer sokağa taştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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