PTT şubesini soyan ikili tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

PTT şubesini soyan ikili tutuklandı

18.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:21
PTT şubesini soyan ikili tutuklandı

BURSA'da girdikleri PTT şubesinden 10 bin 400 TL alıp kaçtıktan 3 ay sonra, 1500 güvenlik kamerası izlenerek yakalanan Fatih Y. (21) ve Barış K. (20), tutuklandı.

BURSA'da girdikleri PTT şubesinden 10 bin 400 TL alıp kaçtıktan 3 ay sonra, 1500 güvenlik kamerası izlenerek yakalanan Fatih Y. (21) ve Barış K. (20), tutuklandı.

Soygun, 4 Aralık günü, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Montlarının kopüşonlarıyla yüzlerini gizleyerek PTT şubesine giren 2 şüpheliden biri, vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak, görevliden kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 10 bin 400TL'yi alan 2 şüpheli, koşarak, kaçtı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen soygunun ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aradan geçen 3 ayda 1500 güvenlik kamerasının görüntülerini izledi. Yapılan araştırmalar sonunda da şüphelilerin Fatih Y. ve Barış K. olduğu tespit edildi. Soygunun ardından boş arazide çıkarttıkları kıyafetlerini ateşe vererek yakıp, yeni kıyafet giydikleri saptnan ikilinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiği tespit edildi. Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 2 aylık teknik takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fatih Y. Bursa'da, Barış K. ise İstanbul'daki evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinim ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


PTT şubesini soyan ikili tutuklandı
PTT şubesini soyan ikili tutuklandı
PTT şubesini soyan ikili tutuklandı
PTT şubesini soyan ikili tutuklandı
PTT şubesini soyan ikili tutuklandı
PTT şubesini soyan ikili tutuklandı
PTT şubesini soyan ikili tutuklandı
PTT şubesini soyan ikili tutuklandı
PTT şubesini soyan ikili tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Bülent Uygun Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PTT şubesini soyan ikili tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:22:20. #1.14#
title