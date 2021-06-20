PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da PTT şubesinden 170 bin lira çaldıktan sonra paralarla birlikte yakalanan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da PTT şubesinden 170 bin lira çaldıktan sonra paralarla birlikte yakalanan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece Gölyüzü Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan PTT Gölyüzü şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah PTT şubesine gelen çalışanlar, kapının açık olduğunu farketti. İçeride kimsenin olmadığını gören çalışanlar, hırsızlık şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Banka yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde bankamatikten 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin lira çalındığı tespit edildi. Ekipler, zanlının bulunması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede soygunu yapan kişinin PTT Merkez Şubesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.I. olduğu belirlendi. U.I., çaldığı paralarla birlikte saklandığı evde yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi
PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi
PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi
PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Seda Sayan Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mustafa Cengiz Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 12:41:12. #1.16#

title