PTT şubesinde görevli kadın memura saldırı anı kamerada

Konya'da PTT şubesinde görevli kadın memura saldırmak isteyen kişi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi



KONYA - Konya'da PTT şubesinde görevli kadın memura saldırmak isteyen kişi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şubede işlem için bekleyen aile ile kadın memur arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sözlü kavgaya dönüştü. Bu sırada işlem için bekleyen kişi bankonun üzerinden hamle yaparak kadın memura saldırmak istedi. Vatandaşlar tarafından saldırgan şubeden dışarı çıkarıldı. Bu sırada küçük bir çocuğun korkudan ağlaması dikkat çekti. Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.