PTT şubesi önündeki kuyruk 500 metreyi buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PTT şubesi önündeki kuyruk 500 metreyi buldu

PTT şubesi önündeki kuyruk 500 metreyi buldu
07.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:22

DENİZLİ'de çeşitli işlemleri nedeniyle PTT önünde sıra bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.

DENİZLİ'de çeşitli işlemleri nedeniyle PTT önünde sıra bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak sıra bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruğun uzunluğu yaklaşık 500 metreyi buldu.

Denizli'nin en işlek yerlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki PTT Çınar Şubesi önünde işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Genellikle e-devlet şifresi olmak üzere para gönderme gibi çeşitli işlemler yaptırmak isteyenler sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi. Sürekli olarak PTT şubesi önünde bekleyen polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Sosyal mesafeye uyan vatandaşların oluşturduğu kuyruk, PTT önünden başlayarak Horoz heykelinin bulunduğu Delikliçınar Meydanı'na kadar uzayarak yaklaşık 500 metreyi buldu. Sabah erken saatlerde geldiklerini söyleyen vatandaşlar 3-4 saat beklediklerini, sıranın yavaş ilerlediğini kaydetti.

Yurt dışına para göndermek için sıraya girdiğini söyleyen Bülent Abramak, "Saat 08.00'de geldim ve sıraya girdim. Yurt dışına para göndereceğim. Öğle olmak üzere 4 saattir bekliyorum. Kuyruğun sonunu göremiyoruz" dedi.

4 saattir kuyrukta ayakta beklediğini ifade eden Hüseyin Yaka ise, "'Erken gidersem kimse olmaz' diyerek, saat 08.00 geldim. Ancak sıra bir türlü bitmedi. 4 saattir bekliyorum. Sadece e-devlet şifresi alacağım. Sabahtan beri ayakta bekliyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haberler
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Falcao Fatih Terim Adem Ljajic Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Bursa Karar Haziran
Şu an buradasınız: PTT şubesi önündeki kuyruk 500 metreyi buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 17:48:55. #1.14#
title