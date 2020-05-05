PTT şubelerinde yoğunluk devam ediyor

KONYA'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bin lira sosyal yardımın evlere dağıtılacağının duyurulmasına rağmen, PTT şubelerindeki yoğunluk devam ediyor.