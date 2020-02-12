PTT "Sevgililer Günü" konulu pul sergisi düzenleyecek

12.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:00

PTT AŞ tarafından, Ankara, İstanbul ve İzmir'de "Sevgililer Günü" konulu pul sergisi açılacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergiler 12-16 Şubat 2020'de Ankara'nın Etimesgut, İstanbul'un Beyoğlu ve İzmir'in Karşıyaka ilçelerinde düzenlenecek.

Sergi alanlarında, "Sevgililer Günü Pul Sergisi 12-16.02.2020 ANKARA", "Sevgililer Günü Pul Sergisi 12-16.02.2020 İSTANBUL" ve "Sevgililer Günü Pul Sergisi 12-16.02.2020 İZMİR" ibareli özel tarih damgaları kullandırılacak.

Sergiye özel tarih damgalı zarflar 4 lira bedelle şirkete ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanlarında satışa sunulacak.

Kaynak: AA