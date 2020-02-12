PTT "Sevgililer Günü" konulu pul sergisi düzenleyecek
PTT AŞ tarafından, Ankara, İstanbul ve İzmir'de "Sevgililer Günü" konulu pul sergisi açılacak.
PTT AŞ tarafından, Ankara, İstanbul ve İzmir'de "Sevgililer Günü" konulu pul sergisi açılacak.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergiler 12-16 Şubat 2020'de Ankara'nın Etimesgut, İstanbul'un Beyoğlu ve İzmir'in Karşıyaka ilçelerinde düzenlenecek.
Sergi alanlarında, "Sevgililer Günü Pul Sergisi 12-16.02.2020 ANKARA", "Sevgililer Günü Pul Sergisi 12-16.02.2020 İSTANBUL" ve "Sevgililer Günü Pul Sergisi 12-16.02.2020 İZMİR" ibareli özel tarih damgaları kullandırılacak.
Sergiye özel tarih damgalı zarflar 4 lira bedelle şirkete ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanlarında satışa sunulacak.