PTT önündeki işlem kuyruğu uzadıkça uzadı, ekipler müdahale etti

PTT önündeki işlem kuyruğu uzadıkça uzadı, ekipler müdahale etti Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan 'tam kapanma' sürecinde işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar Aydın PTT önüne akın edince metrelerce kuyruk oluştu.

PTT önündeki işlem kuyruğu uzadıkça uzadı, ekipler müdahale etti

AYDIN - Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan 'tam kapanma' sürecinde işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar Aydın PTT önüne akın edince metrelerce kuyruk oluştu. Zaman zaman sosyal mesafenin unutulduğu kuyrukta polis ekipleri yoğun mesai harcadı.

Tüm Türkiye'de 29 Nisan Perşembe akşamı başlatılan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Sokaklar sessizliğe bürünürken, zorunlu ihtiyacı olan vatandaşlar belirli saatler arasında evlerinin yakınındaki market ve bakkallardan ihtiyaçlarını gideriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bin 100 TL'lik sosyal yardımın yanı sıra, süt ve çocuk yardımı olarak bilinen yardımları, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini almak için Aydın PTT Merkez Şubesi'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşmasına neden oldu. Polis ekipleri sık sık uyarılarda bulunarak sosyal mesafe kontrolü gerçekleştirdi. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar sıcak havanın da etkisi ile sinirlerin gerilmesine neden oldu. Zaman zaman seslerin yükseldiği kuyrukta bulanan bazı vatandaşlar da PTT karşısındaki refüjde bulunan ağaçların altına oturarak sıcaktan kendilerini korumaya çalıştı.

Uzun zamandır kuyrukta beklediğini belirten Nafiz Çamoğlu isimli vatandaş, "Sırada 200-300 kişi var. Uzun zamandır bekliyorum. Eğer bugün sıra bize gelmezse yarın sabah yine geleceğim. Polisler uyarı yapıyor ama vatandaşlar dinlemiyor. Polisin arada 1,5 metre mesafe olacak demesine rağmen, arada 30-35 santim mesafe var. Böyle giderse korona virüse karşı işimiz çok zor" dedi.

(MU-OD-SO-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ