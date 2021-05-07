PTT önünde yine aynı manzara
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PTT önünde yine aynı manzara

PTT önünde yine aynı manzara
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de vatandaşlar PTT şubesinin önünde kuyruk oluşturdu.

Edirne'de vatandaşlar PTT şubesinin önünde kuyruk oluşturdu.

Türkiye'de Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde PTT'nin hizmet vermeye devam edeceği açıklanmıştı. PTT'nin Edirne Başmüdürlük binası altında bulunan şubesinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Covid-19 tedbirleri kapsamında şubeye sınırlı sayıda vatandaşın alındığı ve şube önünde sırada bekleyen vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Alışveriş yapmak için çarşıya çıkanların zaman zaman yoğunluk oluşturduğu da kameralara yansıdı. - EDİRNE

PTT önünde yine aynı manzara
PTT önünde yine aynı manzara
PTT önünde yine aynı manzara
PTT önünde yine aynı manzara

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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