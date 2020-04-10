PTT önünde uzun kuyruklar oluştu
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PTT önünde uzun kuyruklar oluştu

Bursa'da PTT önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

10.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:21
PTT önünde uzun kuyruklar oluştu

Bursa'da PTT önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Korona virüs salgını tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini hissettirirken, PTT ve bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Vatandaşların sosyal mesafeyi koruduğu sıralarda içeriye sayılı kişi alınıyor. Maskelerini takan vatandaşlar, işlemlerini yaptırabilmek için uzun süre kapıda bekliyor. Bursa Ulu Cami PTT Merkezi'nde de işlemlerini yaptırmak için sıraya giren vatandaşlar, polisler tarafından sık sık sosyal mesafeyi korumaları noktasında uyarılıyor. Bir vatandaş asker oğluna kargo yollamak için kuyrukta beklediğini ifade ederken, bir diğer vatandaş ise para çekmek için sıra beklediğini kaydetti.

(İHA)

PTT önünde uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İHA

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