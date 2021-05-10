PTT önünde uzun kuyruk oluştu
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PTT önünde uzun kuyruk oluştu

PTT önünde uzun kuyruk oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi PTT şubesinde emeklilerin bayram ikramiyeleri ve sosyal yardım ödemelerinin yatması ile birlikte PTT önünde yoğunluk oluştu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi PTT şubesinde emeklilerin bayram ikramiyeleri ve sosyal yardım ödemelerinin yatması ile birlikte PTT önünde yoğunluk oluştu.

17 günlük tam kapanma kararı alınmasının ardından 2 milyonu aşkın haneye bin 100 TL destek yapılacağı açıklandı. Sosyal yardım ödemeleri, kısa çalışma ödeneği ve emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin hesaplara yatması ile birlikte PTT önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların oluşturduğu kalabalık düşen vaka sayılarının ardından yeniden tedirgin etti. Kdz. Ereğli'de ödemelerini almak için PTT şubesine gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken, sosyal mesafe de zaman zaman hiçe sayılıyor. - ZONGULDAK

PTT önünde uzun kuyruk oluştu
PTT önünde uzun kuyruk oluştu
PTT önünde uzun kuyruk oluştu
PTT önünde uzun kuyruk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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