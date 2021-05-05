PTT önünde uzayan kuyrukta sosyal mesafe unutuldu
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PTT önünde uzayan kuyrukta sosyal mesafe unutuldu

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

PTT önünde uzayan kuyrukta sosyal mesafe unutuldu Tokat'ta, PTT önünde oluşan kuyrukta sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

PTT önünde uzayan kuyrukta sosyal mesafe unutuldu

TOKAT - Tokat'ta, PTT önünde oluşan kuyrukta sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Tokat'ta, vatandaşlar Nisan ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra bankacılık ve kargo işlemlerini için PTT şubesine adeta akın etti. Tam kapanma uygulanmasına rağmen yaşanan yoğunlukta sosyal mesafe kuralları unutuldu. Polis bariyerleri ile çevrili alanda sıraya giren vatandaşlar ateşleri ölçülerek binaya alındı. Metrelerce uzayan kuyrukta bekleyen vatandaşlar PTT şubesinin açılış kapanış saatlerinin yeniden düzenlenmesini istedi.

PTT önünde uzayan kuyrukta sosyal mesafe unutuldu
PTT önünde uzayan kuyrukta sosyal mesafe unutuldu
PTT önünde uzayan kuyrukta sosyal mesafe unutuldu
PTT önünde uzayan kuyrukta sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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