PTT önünde sosyal mesafe kuyruğu PTT önünde sosyal mesafe kuyruğu Van'da çeşitli işlemleri nedeniyle PTT önünde sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

PTT önünde sosyal mesafe kuyruğu

VAN - Van'da çeşitli işlemleri nedeniyle PTT önünde sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Van'da PTT Merkez Şubesi önünde işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Genellikle e-devlet şifresi olmak üzere para gönderme gibi çeşitli işlemler yaptırmak isteyenler sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi. Sürekli olarak PTT şubesi önünde bekleyen polis ve güvenlik ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Sosyal mesafeye uyan vatandaşların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 500 metreyi bulurken, sabah erken saatlerde geldiklerini söyleyen vatandaşlar, 3-4 saat beklediklerini söylediler. Yaklaşık 4 saattir kuyrukta beklediğini ifade eden Atilla İbar isimli vatandaş, "Saat 06.00'dan beri buradayım. PTT'ye para yatıracağım. 3-4 saattir bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA