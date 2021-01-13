PTT, ödeme emrini 64 gün sonra ulaştırınca çiftçiler icralık oldu

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Müşküle Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooepratifi'ne ait sulama pompa istasyonun elektrik borcu tebliğini 64 gün sonra ulaştıran PTT yüzünden köylüler icralık oldu. Tarlalarına su basan pompa istasyonun da elektriği kesildi.

"ELEKTRİK KESİLDİ, MAĞDUR OLDULAR"

Müşküleli çiftçiler PTT'nin kendilerine geç ulaştırdığı borç tebligatı yüzünden icra şoku yaşıyor. CHP İznik ilçe Başkanı Asiye Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Müşkülelileri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Köylünün ciddi bir elektrik borcu sorunu var. Tebligatların yanlış ve geç yapılmasından dolayı köylülerin elektriği kesiliyor ve yöre halkı mağdur ediliyor. Bu haksız uygulamanın biran önce son bulması için yetkilileri bir kez daha göreve çağırıyoruz" dedi

"İHBARNAME VE İCRA YAZISI AYNI GÜN GELDİ"

Müşküleli çiftçinin PTT'nin yanlışı yüzünden cezalandırıldığını dile getiren Orhan Sarıbal şöyle konuştu: "Elektrik dağıtım şirketinin köylüye gönderdiği belge 6 Kasım 2020'de PTT'den yola çıkmış. Köye varış tarihi 8 Ocak 2021 tam 64 gün sonra ulaşmış. Elektrik kurumu çiftçiden alacağına dair bir ihbarname gönderiyor diyor ki; 'Sizin borcunuz var, ödemezseniz işlem yapacağız' diyor. Fakat bu yazı çiftçiye tam 64 gün sonra geliyor. O tebligattan sonra bu defa da icra işlemi ile ilgili olarak bir yazı daha gönderiliyor kooperatife, bu belgenin gönderilme tarihi ise 2 Aralık 2020 yani 36 gün sonra ulaşıyor. Şirketin ihbarı, ilgili yazının devamı ve icra kağıdı hepsi 2,5 aylık süreçte çiftçiye aynı günde geliyor."

"PTT'NİN CİDDİ BİR KUSURU VAR"

PTT'nin adeta çiftçiyi cezalandırdığını söyleyen Orhan Sarıbal, "Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bir talebi var. Özellikle Limak yetkililerine, ortada PTT'nin ciddi bir kusuru ve hatası var. Köylüyü kimsenin cezalandırmaya hakkı yok. Çiftçi elbette borcunu ödeyecek. Ama bir kurumun hatası yüzünden cezalandırılması doğru değil. Zar zor ödediği elektrik parası üzerine birde avukatlık ve takip ücreti yüklenerek yarın faiz diyecekler. Çiftçi bunun altından kalkamaz" ifadelerini kullandı.

"BORCUMUZ BORÇ FAKAT İCRA NİYE"

Müşküle Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Turan Yılmaz, "Yaz ayında yaptığımız sulamadan dolayı Limak Elektrik Dağıtım Şirketi'ne belirli bir borcumuz vardı. Bilindiği üzere pandemiden dolayı geciken bir borcumuz oldu. Ancak, gönderilen tebligatlardan hiç birinden haberdar olamadık. 64 gün sonra elimize ulaşan tebligat ile bunların hepsini ödemek zorunda bırakıldık. Borcumuz borç evet ödeyeceğiz. Fakat bu icra da neyin nesi. Hükümetten bu konuda yardım istiyoruz" diye konuştu. (Sözcü)