PTT'nin yardım paralarını evlere ulaştırması vatandaşları sevindirdi
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Adana, PTT

PTT'nin yardım paralarını evlere ulaştırması vatandaşları sevindirdi

PTT'nin yardım paralarını evlere ulaştırması vatandaşları sevindirdi Adana'da PTT görevlileri "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında sosyal yardımları evlere ulaştırıyor Cumhurbaşkanlığı talimatı ve 3 bakanlığın ortak kararıyla PTT, salgından etkilenen vatandaşlar için başlatılan...

04.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:08
PTT'nin yardım paralarını evlere ulaştırması vatandaşları sevindirdi

PTT'nin yardım paralarını evlere ulaştırması vatandaşları sevindirdi

Adana'da PTT görevlileri "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında sosyal yardımları evlere ulaştırıyor

ADANA - Cumhurbaşkanlığı talimatı ve 3 bakanlığın ortak kararıyla PTT, salgından etkilenen vatandaşlar için başlatılan sosyal yardımları evlere ulaştırmaya başladı. Sosyal yardım paralarını evlerinden alan vatandaşlar ise uygulamadan memnun kaldı.

PTT'nin yoğunluk yaşanan şubelerinin kapatılmasının ardından PTT çalışanları, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit bin liralık sosyal yardımları vatandaşların evlerine götürüp teslim etmeye başladı. Adana'da da onlarca görevli, belirlenen adresleri tek tek ziyaret edip yardım paralarını ihtiyaç sahiplerine imza karşılığında dağıtmaya başladı.

Aileler, verilen hizmetten dolayı görevlilere ve devlete teşekkür ettiklerini ifade ederek uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti.

"Oğlun getirmez bu şekilde"

Sarıçam İlçesi'ndeki evinde sosyal yardımını alan 85 yaşındaki Mustafa Yaşar, "Memnunum bu uygulamadan Allah razı olsun. Allah sizlerin yokluğunu vermesin. Bu vaziyetten memnunuz. Daha memnun olmayacak ne var. Oğlun getirmez bu şekilde" diye konuştu.

"Allah razı olsun"

Yadigar Mavuk isimli vatandaş ise hizmetten memnun kaldığını belirterek, "Hizmetten memnunuz teşekkür ederiz. Maaşımızı, yardımı bu şekilde evimize getirdiler. Allah razı olsun. Normalde dışarı çıkmıyoruz zaten. Yardım içinde devletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

PTT'nin yardım paralarını evlere ulaştırması vatandaşları sevindirdi

Kaynak: İHA

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PTT'nin yardım paralarını evlere ulaştırması vatandaşları sevindirdi
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