PTT'nin ucuz ayçiçek yağı satacağı iddiası

Gıda fiyatlarında yaşanan artışın ardından gündeme gelen haberlerde PTT'nin ayçiçek yağı gibi birçok ürünü ucuza satacağı iddia edildi. İddialarla ilgili açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "PTT'nin ucuz gıda satmak gibi bir görevi yok. PTT AVM diye bir alt şirketi var. Normal internet siteleri gibi binlerce ürün satılıyor.'' dedi.

Geçen hafta gündeme gelen haberlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere birçok temel gıdanın uygun fiyata satışının PTT tarafından gerçekleştirileceği iddia edilmişti. PTT'nin ucuz ayçiçek yağı satacağı iddialarıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

SATIŞ PTT AVM'DEN YAPILACAK

"PTT'nin ucuz gıda satmak gibi bir görevi yok. PTT'nin işlevi belli. Ayrıca pandemi nedeniyle PTT'ye ağır bir sosyal sorumluluk da yüklendi. Kamusal hizmetleri arttı; yardımların dağıtılması, elektrik faturalarının PTT'den tahsili konusunda çok yoğun bir çalışma var. PTT'nin bir alt şirketi olan 'PTT AVM' diye bir şirketi var. Normal internet siteleri gibi binlerce ürün satılıyor. Üreticiler kendi sayfalarını açıp oradan satışta yapabiliyorlar. Orada da uygunsuz bir şey varsa ona da müdahale ediyor arkadaşlar. Bir ürünle ilgili bir konu olmuş, ona da müdahale edilerek çözülmüş" ifadelerini kullandı.

KOOPERATİFLERLE UCUZ AYÇİÇEK YAĞI İŞBİRLİĞİ

Geçen hafta gündeme gelen haberlere göre ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda fiyatlarında meydana gelen fiyat artışlarına karşı, kooperatifler ve PTT'nin indirimli satış ortaklığı devreye alınacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com'a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak. İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.